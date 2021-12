Eventi di Natale a Isernia: il programma completo 2021

ISERNIA – Questo pomeriggio è stato illustrato a Isernia il cartellone degli eventi per il Natale 2021. Sono intervenuti: il sindaco Piero Castrataro, l’assessora al turismo Federica Vinci, l’assessore alla cultura Luca De Martino, il consigliere comunale Umberto Di Giacomo e il presidente della proloco Michele Freda. “Sarà il primo Natale per dare luce alla città coinvolgendo tutto il territorio” ha detto il vice sindaco Federica Vinci ricordando che è anche il primo Natale delle nuova amministrazione comunale. Eventi soprattutto orientati per i più piccoli che dopo due anni di pandemia hanno bisogno di divertimenti.

Il programma si aprirà domenica 5 dicembre con “Ti porto in Africa” una serata di beneficienza in ricordo di Francesco Martino a cura dell’associazione Oltre le Vita all’Auditorium Unità d’Italia. Il 10 dicembre da non perdere l’accensione dell’albero della Felicità in piazza con il primo albero fatto in Tombolo fatto con le mani dell’Associazione Il Merletto di Isernia. Il 29 dicembre ci sarà uno spettacolo anni ’50 con il Rock ‘N Roll Party con The Red Wagon in conerto, spettacolo burlesque e ballerini “Swing Bullet”. Il 4 gennaio all’Auditorium Unità d’Italia “Ti racconto il Molise” di e con Piero Ricci & Ecletnic Sound con Salvatore Mincione, Astia Franceschelli e Giovanni Gazzani.