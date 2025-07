All’inaugurazione del Molise all’Expo 2025, la “Vestizione della Sposa” a cura di Antonio Scasserra e presentata da Girolamo Panzetta

OSAKA – È stata una giornata di apertura piena di emozioni, di bellezza e di soddisfazione. Tantissimi i visitatori dello spazio espositivo dedicato alla Regione Molise all’interno del padiglione Italia di expo 2025 di Osaka. Si parla di 80 ingressi ogni 6 minuti, una mole impressionante di visitatori che vogliono ammirare le nostre bellezze, la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni.

Grande interesse per il nostro artigianato, per i nostri contributi video per la promozione del territorio, per i nostri artisti.

“Da oggi e per tutta la settimana – ha spiegato l’assessore Di Lucente – si esibiranno i musicisti del Conservatorio Perosi, Luca Ciarla e Manuel Petti, poi il quartetto di zampogne e ciaramelle e gli artisti delle zone delle Mainarde. Avremo anche diversi appuntamenti con le maschere zoomorfe e faremo conoscere al Giappone i nostri abiti tradizionali della collezione Scasserra.

La giornata di inaugurazione si è conclusa, in un teatro gremito, con la Vestizione della Sposa, appuntamento realizzato a cura di Antonio Scasserra del MUVES e presentato da Girolamo Panzetta, conduttore televisivo e attore italiano, che ha vissuto in Molise e che risulta essere l’italiano più famoso in Giappone, dopo Leonardo da Vinci. Al termine, nello spazio esterno, la performance di Manuel Petti”.

“Vedere lo stupore sui visi delle persone che entrano nella nostra areaa e ne restano affascinati, è per noi motivo di grande orgoglio. Abbiamo lavorato molto a questo progetto e sono certo che ci sarà una ricaduta positiva sul nostro territorio, in termini di presenze ma, soprattutto, in termini economici. Expo – ha concluso – rappresenta una vetrina e un’occasione che non potevamo perdere”.

Nella giornata di domani 7 luglio ci sarà un evento organizzato dalla Regione Molise insieme al MIMIT, durante il quale la DR Motors si presenterà al mondo, insieme a partners giapponesi che già collabrano con DR e che porteranno, nell’ambito del seminario, l’ esperienza maturata con questa azienda molisana per fare da volano di attrazione verso aziende e imprenditori, portando investimenti nella nostra regione.