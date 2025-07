Inaugurazione del concorso “Corpus Domini e i Misteri” al Circolo Sannitico e mostra “Verso Casa” al Comune di Campobasso

REGIONE – Dopo un weekend ricco di appuntamenti, il Molise apre la settimana con nuove proposte culturali e artistiche. Anche oggi, lunedì 7 luglio, non mancano le occasioni per vivere la regione tra mostre, tradizioni e momenti di condivisione. In primo piano a Campobasso due esposizioni fotografiche che raccontano il territorio e l’identità locale attraverso lo sguardo degli autori: una dedicata ai Misteri del Corpus Domini, l’altra al tema del ritorno e delle radici. Scopriamo insieme i principali eventi in programma oggi e uno sguardo a quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Alle 18, al Circolo Sannitico di Campobasso, inaugurazione e premiazione della mostra del XXIII° concorso fotografico ‘Corpus Domini e i Misteri’. Fino al 19 luglio, nell’atrio del Comune di Campobasso, si potrà visitare la mostra fotografica “Verso Casa”.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

8 luglio

Due webinar gratuiti di Poste Italiane sull’educazione finanziaria.

9 luglio

Paolo Crepet in scena al Teatro Verde di Termoli con “Il reato di pensare”.

18ª Sagra du Funnateglie a Jelsi.

Sanneo Archeo Music Festival a Pietrabbondante.

12 luglio

18ª Sagra du Funnateglie a Jelsi.

Sapori e millemetri, percorso enogastronomico nel centro storico di Cercivento.

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Verde di Termoli.

Sanneo Archeo Music Festival a Pietrabbondante.

Calici sotto le stelle a Fossalto 2025.

13 luglio

Ultimo giorno di Sanneo Archeo Music Festival a Pietrabbondante.

18 luglio

Sagra du Funnateglie a Jelsi.

Borgo Dipinto quarta edizione a Guglionesi.

Festival del Sarà a Campobasso (fino al giorno 20).

19 luglio

Borgo Dipinto quarta edizione a Guglionesi.

Sal Da Vinci in concerto al Teatro Verde di Termoli.

Festival del Sarà a Campobasso.

19 luglio

Alle 21.30 presso l’Arena del mare di Termoli andrà in scena “Sister Act 1&2 The Concert”.

20 luglio

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.

Ultimo giorno del Festival del Sarà a Campobasso.

21 luglio

Fino al 27 luglio la prima edizione del Bonefro International Music Network.

25 luglio

Alta marea Festival a Termoli (fino al 27 luglio).

31 luglio

III° Festival “Un Piano per Sepino” a Sepino.

1 agosto

Alle 18 Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Verde di Termoli.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.