Fabio Pasciullo nuovo sindaco di Montefalcone nel Sannio

MONTEFALCONE NEL SANNIO – Fabio Pasciullo è il nuovo sindaco si Montefalcone nel Sannio, piccolo Comune molisano con 1.400 residenti, protagonista di una singolare vicenda elettorale. Il paese è tornato alle urne ieri e domenica per il ballottaggio delle elezioni Comunali, a un anno dal primo turno. Affluenza al 57,6 per cento, in aumento rispetto al primo turno (54,1), ma allora si votò solo la domenica. Nel dettaglio, hanno votato 1.163 persone su 2.020 aventi diritto (tra questi circa 600 sono i residenti all’estero). Pasciullo ha ottenuto 660 voti, l’altra candidata Gilda Del Borrello si è fermata a 493 preferenze.

Il ballottaggio un anno dopo il primo turno si è reso necessario dopo che il Tar Molise ha modificato il risultato delle consultazioni del 13 giugno 2022, quando a Montefalcone era stato eletto sindaco Fabio Pasciullo con un solo voto di vantaggio sull’altra candidata, Gilda Del Borrello. Quest’ultima aveva presentato ricorso, ricorso che fu in parte accolto dai giudici amministrativi i quali, in particolare, avevano assegnato un voto in più alla lista di Del Borrello. Il nuovo risultato elettorale, dunque, fu di perfetta parità tra le due liste che ottennero entrambe 535 voti. Di qui la necessità di indire un turno di ballottaggio. In questi mesi il Comune è stato retto da un commissario prefettizio.