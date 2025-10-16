Farinaccio, “Un giorno d’ottobre” vince il Premio della Critica al Lunezia – categoria Autori di Testo

GILDONE – “Ho il piacere di comunicarvi che ho vinto il “Premio della Critica” al trentennale del Premio Lunezia per la categoria Autori di Testo, con il brano “Un giorno d’ottobre” tratto dal mio ultimo album “Sotto il mantello della luna”. La serata finale si svolgerà domenica 19 ottobre presso il Teatro Civico di La Spezia, che avrà come ospite speciale Claudio Baglioni. Ringrazio di cuore la Direzione Artistica per aver creduto nel mio progetto”.
Così sui social il cantautore Luigi Farinaccio, originario di Gildone. “Un giorno d’ottobre”, spiega Farinaccio, “è dedicato ai 27 Angeli di San Giuliano di Puglia e alla loro maestra che persero la vita per colpa di una scossa di terremoto che fece sbriciolare l’ala sopraelevata della scuola “Jovine” nel cuore del comune molisano di San Giuliano di Puglia”.