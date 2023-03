Festa del papà, gli auguri di Vincenzo Cotugno

VENAFRO – “Auguri a tutti i papà, anche a chi ci guarda da lassù, ai Giuseppe e Giuseppina”. E’ quanto afferma oggi, in occasione della festa del papà, il vice governatore Vincenzo Cotugno.

La festa del papà, o anche Festa di San Giuseppe, viene celebrata il 19 marzo in molti paesi del mondo, tra cui l’Italia, per onorare i padri e il loro ruolo nella famiglia. La festa ha origini religiose e viene dedicata a San Giuseppe, padre di Gesù Cristo. Tuttavia negli anni la celebrazione si è evoluta in un’occasione per mostrare apprezzamento e gratitudine per i padri e per tutti gli uomini che svolgono un ruolo paterno nella vita di una persona.

In altri paesi la festa del papà viene celebrata in date diverse. Ad esempio, negli Stati Uniti la festa del papà viene festeggiata la terza domenica di giugno, mentre in Spagna e in molti paesi dell’America Latina viene celebrata il 19 giugno. In ogni caso, il significato della festa rimane lo stesso: celebrare e onorare i padri e la loro importanza nella vita familiare.