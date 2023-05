Festa della mamma all’insegna della solidarietà in Molise: ecco dove

Nel giorno della festa della mamma fiorisce l’azalea della ricerca con stand a Isernia, Pescolanciano e Civitanova del Sannio

ISERNIA – L’associazione Il Girasole porta di nuovo in piazza la solidarietà, chiedendo ai cittadini un aiuto per sostenere la ricerca. Sabato 13 e domenica 14 maggio, giornata in cui si celebra la Festa della mamma, dalle ore 9 i volontari allestiranno stand per la vendita dell’azalea a Isernia nel centro commerciale In Piazza, in località Nunziatella, a Pescolanciano nella sede dell’associazione e a Civitanova del Sannio nella biblioteca comunale (in queste ultime due location solo nella giornata di domenica).

Con un contributo di 18 euro si potrà acquistare la bellissima piantina e dare una mano all’Airc, alle ricercatrici e ai ricercatori così da proseguire negli studi volti a trovare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci per i tumori femminili.

Del resto, la vendita dell’azalea della ricerca, nata nel 1984, che in 39 anni ha permesso di raccogliere oltre 290 milioni di euro, è un’iniziativa legata alle donne, anzi, alla ‘Forza delle donne’. Questo lo slogan che fa da sfondo alla giornata 2023, evento che vedrà impegnati 20mila volontari in tutta Italia.

Domenica mattina quindi appuntamento a Isernia, Pescolanciano e Civitanova per supportare questa forza e tutelare la salute.