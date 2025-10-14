FIB Molise 2025/26: Pistilli vince la gara d’apertura a Campobasso

La Bocciofila AVIS Campobasso inaugura la stagione FIB Molise con la vittoria della terna Pistilli-Ricciardone-Ricciuti. 18 squadre in gara e alto livello tecnico

CAMPOBASSO – Con la Gara d’Apertura 2026, una Terna Provinciale Imposta (Lui – Lui – Lei / U15-U12), la Bocciofila AVIS Campobasso ha ufficialmente inaugurato la nuova stagione agonistica del calendario della FIB Molise, Stagione Sportiva 2025/2026.

Un appuntamento sentito, che ha visto la partecipazione di 18 terne e un alto livello tecnico e sportivo, nel pieno spirito di amicizia e fair play che caratterizza il movimento boccistico molisano.

A vincere sono stati Berardino Pistilli, Eugenio Ricciardone e Fernanda Ricciuti della società La Torre Vinchiaturo. Al secondo posto Giovanni Colitti, Michele D’Elia e Marianna Di Mucci della Monforte Campobasso.

Terza piazza per Antonio Spina, Moreno Iannetta e Maura Spina della società La Torre Vinchiaturo.

La direzione di gara è stata affidata a Silvio Mancino, arbitro regionale dell’AIAB Molise, mentre Franco Colavecchia ha svolto il ruolo di arbitro di campo.

Alle premiazioni, presente, col vice-presidente della Bocciofila AVIS Campobasso, Angelo Capozzi, il consigliere della FIB Molise, Mario Perrella, la segretaria Alessandra Palladino e il Delegato Provinciale FIB Campobasso, Antonio Di Tota.

L’evento ha confermato ancora una volta la vitalità e la coesione delle società boccistiche provinciali, ponendo le basi per un 2026 ricco di competizioni e soddisfazioni sportive.