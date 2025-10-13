Inizia oggi, 13 ottobre, una nuova settimana che porterà in Molise tanti eventi tra cultura, fiere, teatro e molto altro

REGIONE – Nessun evento da segnalare per la giornata di oggi, lunedì 13 ottobre, ma Molisenews24.it ricorda che si apre una settimana autunnale che promette suggestioni, tradizione e cultura in tutto il territorio regionale. Tra gli appuntamenti da non perdere: le visite alla Banca d’Italia e Campobazar a Campobasso e il Galà di presentazione della stagione teatrale 2025-2026 al Teatro Italo Argentino di Agnone.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE.

18 ottobre

Campobasso, visite alla Banca d’Italia per “È Cultura!” 2025.

19 ototbre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

Il pranzo della domenica a Santa Maria de Foras

Galà di presentazione della stagione teatrale 2025-2026 al Teatro Italo Argentino di Agnone.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.