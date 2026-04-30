Fiera di Santa Maria del Molise 2026: tradizione e stand gastronomico

Dal 30 aprile al 2 maggio 2026 torna la Fiera di Santa Maria del Molise: tradizione, fede e stand gastronomico nell’Area dei Mulini

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) – La Fiera di Santa Maria del Molise torna a riempire l’Area dei Mulini con tre giorni di tradizione, sapori autentici e spirito comunitario. Dal 30 aprile al 2 maggio 2026, la Pro Loco di Sant’Angelo in Grotte accoglierà visitatori e famiglie con il suo stand gastronomico, uno dei punti più attesi della festa, dove ritrovare i gusti tipici del territorio e quell’atmosfera conviviale che da sempre accompagna questo appuntamento.

La fiera e festa patronale, dedicata alla Madonna Regina degli Apostoli e ai santi Filippo e Giacomo, rappresenta uno dei momenti più identitari per Santa Maria del Molise. Una ricorrenza che affonda le radici nella storia del paese e nella sua chiesa, ricostruita dopo il terremoto del 1805, e che ogni anno richiama residenti, emigrati e visitatori in un percorso che unisce fede, memoria e partecipazione popolare.

Tra profumi di cucina, incontri, musica e tradizione, l’Area dei Mulini si prepara così a diventare ancora una volta il cuore pulsante della comunità, in un’edizione che celebra la continuità di un rito collettivo e l’energia di un territorio che sa accogliere con calore e autenticità.