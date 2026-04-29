Mostre, incontri e tradizioni animano il 29 aprile in Molise: fotografia, arte, seminari e riti popolari tra Campobasso, Larino e Fossalto

REGIONE – Il 29 aprile in Molise si apre all’insegna della cultura, tra mostre, incontri e tradizioni che raccontano l’identità del territorio. Molisenews23.it ricorda che a Campobasso proseguono le grandi esposizioni che stanno accompagnando la primavera culturale della città: nell’atrio del Palazzo della Provincia resta visitabile fino al 30 aprile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, mentre continua anche Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade che anima il capoluogo con sguardi e narrazioni dal mondo. Alla Galleria Aratro dell’Unimol, invece, è possibile immergersi nell’universo materico di Cosetta Mastragostino con la personale Atlante della Materia, aperta fino al 6 maggio.

La giornata propone anche appuntamenti di approfondimento e tradizione. All’Auditorium “A. Giovannitti” della Fondazione Molise Cultura, dalle 9 alle 14, si svolge il seminario #conilMoliseinEuropa, dedicato alle opportunità dei fondi europei e alle politiche di sviluppo regionale. A Larino, nella Sala Freda del Palazzo Ducale, spazio alla letteratura con la presentazione del libro “Che sia l’ultima” di Lello Graziano. A Fossalto, infine, torna la suggestiva celebrazione de Lu La VT in onore di San Pietro Martire, una delle tradizioni più sentite del paese.

MOSTRE

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 29 APRILE

Dalle ore 9:00 alle 14:00, all’Auditorium “A. Giovannitti” (Fondazione Molise Cultura), si svolge il seminario “#conilMoliseinEuropa”, un incontro sulle opportunità dei fondi europei e le politiche di sviluppo regionale.

Alla Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino la presentazione del libro “Che sia l’ultima” di Lello Graziano

Lu La VT a Fossalto in onore di San Pietro Martire

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 aprile

Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

1 maggio

Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

A Isernia la prima edizione del Beltaine Festival

Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”

La Pagliara – Maje Maje a Fossalto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

Nadia Verdile presenta Artemisia a Macchiagodena

3 maggio

All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose

4 maggio

Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli