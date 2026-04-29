Mostre, incontri e tradizioni animano il 29 aprile in Molise: fotografia, arte, seminari e riti popolari tra Campobasso, Larino e Fossalto
REGIONE – Il 29 aprile in Molise si apre all’insegna della cultura, tra mostre, incontri e tradizioni che raccontano l’identità del territorio. Molisenews23.it ricorda che a Campobasso proseguono le grandi esposizioni che stanno accompagnando la primavera culturale della città: nell’atrio del Palazzo della Provincia resta visitabile fino al 30 aprile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, mentre continua anche Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade che anima il capoluogo con sguardi e narrazioni dal mondo. Alla Galleria Aratro dell’Unimol, invece, è possibile immergersi nell’universo materico di Cosetta Mastragostino con la personale Atlante della Materia, aperta fino al 6 maggio.
La giornata propone anche appuntamenti di approfondimento e tradizione. All’Auditorium “A. Giovannitti” della Fondazione Molise Cultura, dalle 9 alle 14, si svolge il seminario #conilMoliseinEuropa, dedicato alle opportunità dei fondi europei e alle politiche di sviluppo regionale. A Larino, nella Sala Freda del Palazzo Ducale, spazio alla letteratura con la presentazione del libro “Che sia l’ultima” di Lello Graziano. A Fossalto, infine, torna la suggestiva celebrazione de Lu La VT in onore di San Pietro Martire, una delle tradizioni più sentite del paese.
MOSTRE
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 29 APRILE
Dalle ore 9:00 alle 14:00, all’Auditorium “A. Giovannitti” (Fondazione Molise Cultura), si svolge il seminario “#conilMoliseinEuropa”, un incontro sulle opportunità dei fondi europei e le politiche di sviluppo regionale.
Alla Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino la presentazione del libro “Che sia l’ultima” di Lello Graziano
Lu La VT a Fossalto in onore di San Pietro Martire
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
30 aprile
Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
1 maggio
Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
A Isernia la prima edizione del Beltaine Festival
Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”
La Pagliara – Maje Maje a Fossalto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
Nadia Verdile presenta Artemisia a Macchiagodena
3 maggio
All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose
4 maggio
Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto