Eventi Molise del 30 aprile 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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atlante della materia mostra

Ultimo giorno per le mostre fotografiche a Campobasso e nuovi eventi per il 30 aprile, tra arte, cultura e iniziative dedicate ai bambini

REGIONE – È un 30 aprile che profuma di ultimi appuntamenti e di nuove occasioni culturali a Campobasso. Molisenews24,it ricorda l’ultima occasione per due tra le mostre più seguite del mese: “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza” saluta il pubblico nell’atrio del Palazzo della Provincia di via Roma 47, mentre anche Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, vive oggi la sua ultima tappa nel capoluogo. Prosegue invece fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino alla Galleria Aratro dell’Unimol, uno degli spazi più vivaci della scena artistica regionale.

Accanto all’arte, la città dedica spazio anche ai più piccoli con l’iniziativa “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso‑Bojano presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano: un modo diverso, inclusivo e comunitario di avvicinarsi al Primo Maggio.

MOSTRE

Ultimo giorno, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, della mostra fotografica Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Ultmo giorno a Campobasso di Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 30 APRILE

Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 maggio

Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

A Isernia la prima edizione del Beltaine Festival

Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”

La Pagliara – Maje Maje a Fossalto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

Nadia Verdile presenta Artemisia a Macchiagodena

3 maggio

All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose

4 maggio

Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

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