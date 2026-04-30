Ultimo giorno per le mostre fotografiche a Campobasso e nuovi eventi per il 30 aprile, tra arte, cultura e iniziative dedicate ai bambini
REGIONE – È un 30 aprile che profuma di ultimi appuntamenti e di nuove occasioni culturali a Campobasso. Molisenews24,it ricorda l’ultima occasione per due tra le mostre più seguite del mese: “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza” saluta il pubblico nell’atrio del Palazzo della Provincia di via Roma 47, mentre anche Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, vive oggi la sua ultima tappa nel capoluogo. Prosegue invece fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino alla Galleria Aratro dell’Unimol, uno degli spazi più vivaci della scena artistica regionale.
Accanto all’arte, la città dedica spazio anche ai più piccoli con l’iniziativa “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso‑Bojano presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano: un modo diverso, inclusivo e comunitario di avvicinarsi al Primo Maggio.
MOSTRE
Ultimo giorno, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, della mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Ultmo giorno a Campobasso di Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 30 APRILE
Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
1 maggio
Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
A Isernia la prima edizione del Beltaine Festival
Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”
La Pagliara – Maje Maje a Fossalto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
Nadia Verdile presenta Artemisia a Macchiagodena
3 maggio
All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose
4 maggio
Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto