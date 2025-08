Filignano, 8 agosto 2025: il Molise si racconta a tavola

Il 8 agosto a Filignano torna il Percorso Gastronomico Selva: tradizione, gusto e cultura locale in un evento che celebra l’identità molisana

FILIGNANO – Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il borgo di Filignano si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del “Percorso Gastronomico Selva”, un evento che unisce la passione per la cucina tradizionale alla bellezza del paesaggio montano. L’appuntamento, fissato per l’8 agosto dalle ore 19, è diventato negli anni un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e delle esperienze autentiche.

Organizzato con il patrocinio del Comune e la collaborazione di associazioni locali, il percorso si snoda tra le vie del centro e le frazioni circostanti, dove stand gastronomici, produttori e artigiani del gusto propongono piatti tipici, prodotti a km zero e ricette tramandate da generazioni. Tra le specialità: soffritto, ravioli selvensi, sagne e ceci, polenta e salsiccia e dolci della tradizione molisana.

La manifestazione sarà arricchita da musica dal vivo, spettacoli folkloristici, laboratori per bambini e visite guidate nei boschi della Selva, offrendo un’esperienza multisensoriale che coinvolge residenti e visitatori.

Filignano si conferma così come una meta da scoprire, dove la convivialità e il gusto diventano strumenti di narrazione e identità.