Vicolo InVita 2025: magia e festa nel borgo di Pietracatella

Il 9 agosto Pietracatella si trasforma in un teatro a cielo aperto con Vicolo InVita: arte, musica, sapori molisani e dj set fino all’alba. Ingresso libero

PIETRACATELLA – Sabato 9 agosto 2025, il borgo di Pietracatella diventa un teatro a cielo aperto per Vicolo InVita, l’evento estivo firmato Proloco Pietramurata. Un’occasione imperdibile per scoprire vicoli, piazze e scorci medievali all’insegna di arte, musica, buon cibo e tanto divertimento per tutte le età. L’evento parte dalle 18:30 con un primo spettacolo nella piazza principale.

Il centro storico apre alle ore 20.30 partendo da Via Vittorio Emanuele. Arte, musica e spettacoli lungo i vicoli. Dalle esibizioni iniziali con Duo Zanapia (e altri artisti di strada) passando a performance itineranti di artisti emergenti ed “acrobazie busker”. Il centro storico si trasforma in un palcoscenico tra vicoli e piazzette suggestive, con incursioni musicali che spaziano dal jazz alla musica popolare.

Sapori locali e atmosfera gourmet saranno alla base degli stand enogastronomici protagonisti offrendo vini delle Cantine locali e piatti tradizionali accompagnati anche da specialità dolciarie tipiche del Molise. Un viaggio nei gusti autentici del territorio.

Dalle 00:00 si accende la discoteca open‑air con Dj Set come Vanilla Bros e Shiver, per ballare fino all’alba.

Le parole di Paola Pasquale, neo-presidente della Pro Loco: “Vicolo In Vita è per noi fonte di grande orgoglio: vedere le strade del nostro paese riempite di colori, suoni e sorrisi è il frutto del lavoro appassionato di tanti volontari e realtà locali. Abbiamo voluto ricreare un momento speciale, un evento che unisce la comunità e richiama visitatori da tutta la regione. Grazie di cuore agli artisti, musicisti e volontari: vi invito a partecipare e a lasciarvi trasportare dalla magia dell’estate Pietracatellese. Non mancate, vi aspettiamo numerosi!”.

Queste parole per ribadire l’importanza dell’evento per la rivitalizzazione del borgo e per la promozione del patrimonio locale.

Perché non potete mancare: scenari medievali con passeggiare tra vicoli lastricati e la suggestiva Chiesa di San Giacomo, costruita sul masso la ‘Morgia’ e ricca di storia; artisti di strada, musica dal vivo, performances, esposizioni e animazioni per ogni gusto; gusto e convivialità con cibo e vino tipico in ogni angolo, per scoprire la tradizione molisana; divertimento fino all’alba.

Appuntamento da segnare quindi per sabato 9 agosto 2025, a partire dalle 18:30 nel centro di Pietracatella (CB). Un invito a lasciarsi sorprendere: Vicolo InVita vi aspetta con la sua magia, la sua musica, i suoi sapori e la sua atmosfera unica. Sotto le stelle di Pietracatella, l’estate prende vita!