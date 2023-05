Finale della Molise Cup U17 2022/2023: si gioca a Trivento

TRIVENTO – Si svolgerà martedì 30 maggio 2023, alle ore 17.30, presso il campo neutro di

Trivento, sito in via Acquasantianni, la Finale della Molise Cup per la Categoria Under 17 tra A.S.D. Polisportiva AM Juvenes e S.S.D. Città di Isernia S. Leucio. Il regolamento per la categoria Under 17 – Allievi prevede la disputa di due tempi regolamentari di 45 minuti ciascuno. Qualora risultasse perfetta parità al termine della ara, verranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si provvederà ad effettuare 5 tiri di rigore per squadra, in alternanza. Perdurando la situazione di parità, si procederà con i tiri di rigore ad oltranza secondo le modalità previste dalla Regola 10 delle “Regole del Giuoco del Calcio”. Al termine delle Gara di Finale seguirà la premiazione alla presenza del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale Molise della FIGC.