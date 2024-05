Finale Gara 2, Ferrazzano: “Siamo vicini all’Air Basket Termoli”

TERMOLI – In occasione di gara due valevole per la finale interregionale playoff per la promozione in Serie B Interregionale, il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha inteso inviare il più sentito “In bocca al lupo” all’Air Basket Termoli di coah Marinelli.

Dopo aver perso gara uno a Vasto, l’Air Basket Termoli questa sera chiamata alla classica prova di forza per vincere e riequilibrare le sorti della finale sperando così di arrivare a gara tre che si terrà successivamente in Abruzzo per decretare il quintetto che sarà promosso nella serie superiore.

“Siamo vicini alle sorti dell’Air Basket Termoli – ha riferito il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano – e speriamo che la squadra della nostra città riesca ad imporsi questa sera al Palasabetta al fine di vincere la partita e poi disputare l’ultimo incontro che potrebbe far conquistare la promozione in Serie B Interregionale. A nome dell’amministrazione comunale invio il più sentito in bocca al lupo all’Air Basket Termoli”.