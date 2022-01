Fondi Pnrr: la giunta regionale vara la manifestazione d’interesse, il commento di Cotugno

CAMPOBASSO – Fondi Pnrr: la giunta regionale vara la manifestazione d’interesse, con una dotazione di 20 milioni di euro, per la Linea A della misura “Attrattivita’ dei borghi”, al fine di individuare un comune molisano che porti avanti il progetto pilota secondo i canoni stabiliti dal Ministero della Cultura.

Per il vice governatore, Vincenzo Cotugno, “È un’occasione di grande impatto sociale, economico, turistico e occupazionale che il Molise deve cogliere al pari delle altre regioni d’Italia. Entro il 15 febbraio dovranno pervenire le candidature dei comuni molisani per permettere alla Regione, il 15 marzo, di comunicare al Ministero il Comune selezionato, a cui, nel tempo di 60 giorni, sarà trasferita la dotazione economica da 20 milioni per realizzare il progetto presentato. Una Delibera che premia il lavoro portato avanti dall’Assessorato regionale e la Presidenza della Giunta in questi mesi nelle Commissioni nazionali e che rappresenta un’occasione unica per intercettare le occasioni che l’Europa ha messo a disposizione per rilanciare le aree interne del nostro Paese”.