Freddo e gelo sul Molise, arriva la neve. Stop ai collegamenti tra Termoli e Isole Tremiti

CAMPOBASSO – Arriva il gelo sul Molise, mentre sulla costa sono stati interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti a causa delle avverse condizioni meteo-marine. Primi fiocchi di neve, ieri pomeriggio a Campobasso, a partire dalle 17.30, dove la temperatura è scesa e la città si è imbiancata, ma nessun problema per il momento per la viabilità. Neve a Capracotta, come anche a Casacalenda, dove un pullman sostitutivo delle Ferrovie, sulla linea Termoli-Campobasso, è rimasto bloccato: per farlo ripartire c’è stato bisogno dell’intervento del carro attrezzi.

Piogge e freddo intenso per il litorale. La motonave che giornalmente assicura il trasporto merci e passeggeri è rimasta nello scalo dove ha rinforzato gli ormeggi. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca agli operatori portuali e marittimi. Il bollettino meteo-marino, prevede mare mosso con altezza d’onda di 2 metri e mezzo, vento di nord-ovest a forza 7.