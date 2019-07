Frosolone, il ‘Coltello d’oro’ al professor Vittorino Andreoli

FROSOLONE (ISERNIA) – Sarà lo psichiatra Vittorino Andreoli a ricevere “Il coltello d’oro”, premio culturale istituito tre anni fa da Comune e Pro loco di Frosolone (Isernia) come riconoscimento per chi si è distinto per un particolare merito.

“Il professor Vittorino Andreoli – si legge in una nota del Comune – membro della New York Academy of Sciences, dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere e dell’Accademia di Agricoltura Scienza Lettere e Arti di Verona, ha scritto numerosi libri che spaziano dalla medicina alla letteratura alla poesia”.

La cerimonia si svolgerà domenica 21 luglio, alle 17.30, in Largo Vittoria. Il coltello è stato realizzato da Vittorio Piscitelli, uno degli artigiani del luogo che tengono viva l’antica produzione di forbici e coltello a Frosolone. Andreoli riceverà anche una pergamena con la motivazione del premio. L’evento è organizzato con il patrocinio di Regione Molise, Provincia di Isernia, Fondazione Molise Cultura e Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Isernia.