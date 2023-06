Fun Football 2023 a Campobasso con 400 bambini protagonisti

CAMPOBASSO – Lo stadio di contrada Selva Piana a Campobasso ha fatto da splendida cornice all’edizione 2023 del Fun Football manifestazione di calcio giovanile organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Molise e dal Comitato Regionale Molise FIGC/LND e riservata alle categorie “Piccoli Amici” e “Primi Calci”. A fare gli onori di casa , insieme allo staff Sgs, capitanato dal Delegato all’Attività Di Base Massimiliano Di Gregorio ed ai responsabili delle delegazioni Figc di Campobasso ed Isernia Sorgente e Castaldi, c’era il Coordinatore Federale del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise dott. Gianfranco Piano che ha espresso parole di soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento: “‘Ringrazio tutti i ragazzi partecipanti, i dirigenti, gli allenatori e le loro famiglie. Una manifestazione finalmente libera da tutti i vincoli di natura sanitaria. Per noi questo evento ci impone dei seri impegni nei confronti dei nostri ragazzi , dal punto di vista educativo e formativo. Loro sono il futuro della nostra regione e alla luce di ciò si può ben capire quanto grande sia il nostro impegno nei confronti dei ragazzi ai quali abbiamo cercato di far comprendere che il rispetto dei ruoli, delle regole che applicano sul campo di gioco, sono concetti applicabili nella vita quotidiana”.

Presente alla manifestazione il Presidente Federale della Figc Molise Piero Di Cristinzi da sempre vicino al calcio giovanile: “Una splendida giornata di sport. E’ uno spettacolo unico vedere tutti questi bambini che, piccolissimi, iniziano a muovere i primi passi nel mondo del calcio. Il messaggio della Federazione Italiana Giuoco Calcio è chiaro: partire da questo livello calcistico, con la formazione dei ragazzi e tanto lavoro, per poi guardare con fiducia al futuro. Per il calcio giovanile ci sono progetti importanti che vanno dall’aspetto sanitario a quello dell’alimentazione, oltre che quello psicologico e formativo. La strada intrapresa è quella giusta e, fondamentale per questo è il supporto di tutti, anche e soprattutto delle istituzioni”.

Oltre 400 sono stati i bambini protagonisti della manifestazione in rappresentanza di società di tutta la regione: Sanniti Calcio, Olympia Agnonese, Mirabello Calcio, Football Venafro, Bojano, Acli Cb, Chaminade, Le Rondinelle, Roccaravindola, Città di Isernia San Leucio, Difesa Grande Porticone, Maronea Calcio, Baranello, Polisportiva Kalena, Polisportiva Fortore, Olimpic Isernia Sant’Agapito, San Pietro e Paolo, Piccole Aquile e Real Guglionesi. Per l’occasione l’impianto sportivo è stato suddiviso in vari settori nei quali, a rotazione, sono stati svolti mini incontri e giochi di attività motoria, naturalmente propedeutici al gioco del calcio . L’obiettivo del Fun Football è stato quello di creare un momento di aggregazione e favorire i rapporti sociali in una sorta di grande villaggio globale in cui si è vissuto un momento all’insegna dello sport sano e del divertimento puro dove non ci sono stati né vincitori né vinti poiché a trionfare sono stati tutti coloro che hanno partecipato.