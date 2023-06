“GiocoCalciando” e “1, 2…calcia”, festa con i bambini a Campobasso

CAMPOBASSO – L’antistadio di contrada Selva Piana a Campobasso ha ospitato nei giorni scorsi la festa finale dei progetti “GiocoCalciando” e “1, 2…calcia”, riservati rispettivamente agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia del territorio. Il progetto ideato e sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, capitanato dal Coordinatore Federale Regionale dott. Gianfranco Piano, si propone di promuovere la partecipazione all’attività sportiva e la relazione tra tutti i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, attraverso interventi di “formazione e informazione” e le attività ludico-motorie che verranno svolte sul campo sotto la direzione dei collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico, guidati dalla Delegata all’Attività Scolastica prof.ssa Teresita Felaco che ha curato nei dettagli il macro progetto Valori in Rete organizzando vari eventi nel corso dell’anno scolastico.

Protagonisti della giornata sportiva sono stati circa 400 bambini appartenenti alle scuole dell’infanzia di via Tiberio, Via Berlinguer e via Jezza di Campobasso e per la scuola primaria gli istituti Guerrizio e D’Ovidio di Campobasso e l’IC Alighieri di Ripalimosani. I bambini sono stati coinvolti in attività ludico-motorie svolte sul campo sotto la guida dei collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico, presente anche l’IS Pertini Montini Cuoco che ha fornito il servizio steward e hostess. Il prossimo appuntamento con l’attività scolastica è fissato al prossimo 6 giugno quando a scendere in campo saranno gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia dell’IC Petrone di Campobasso.