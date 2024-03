Giovani nel turismo, Aast attiva un progetto ad hoc

CAMPOBASSO – Creare una connessione tra giovani e mondo del lavoro attraverso un percorso partecipativo che vede coinvolte le scuole superiori, principalmente quelle a indirizzo turistico. E’ l’ultimo progetto dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise (Aast) che presenta “Giovani nel turismo” in collaborazione con l’Unimol, l’Ufficio scolastico regionale (Usr), il Corecom, l’Ordine dei giornalisti del Molise.

Guide del precorso: professionisti del settore, Istituzioni scolastiche. La sensibilità, non solo concettuale, la partecipazione attiva a cambiamenti identitari, comunicativi, socio economici e comparativi, condiziona positivamente le azioni sinergiche che si mostrano sempre più e concretamente indispensabili per favorire il vero cambiamento in termini di apprendimento e di partecipazione attiva alla quotidianità ludica e lavorativa.

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise di recente ha istituito la sezione giovani dell’Aast con un’Assemblea giovanile permanente che dovrà dare impulso a richieste, partecipazioni, indirizzi, per favorire un nuovo incubatoio alla vita del futuro. La considerazione verso una classe giovanile, ben più di quanto sembri, predisposta alla discussione, offrirà garanzie certe affinché si possa continuare a sperare nel concetto di cui oggi si fa un gran parlare: la restanza. Di questo e tanto altro, se ne parlerà il 20 marzo prossimo, dalle ore 9 alle ore 17 presso l’Hotel Centrum Palace in Campobasso. L’illustrazione del progetto in dettaglio si terrà lunedì 18 marzo presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, alle ore 11,45.