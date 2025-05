BigMat Finale Nazionale U19 M: i risultati del 15 maggio 2025

TERMOLI – Dopo una prima fase molto intensa, anche la seconda della BigMat Finale Nazionale Under 19 maschile di pallavolo ha saputo regalare emozioni fortissime. Quattro i gironi da tre squadre che hanno saputo – già nella terza giornata di gare – far emergere segnali di rilievo.

Nel raggruppamento F del PalaSabetta di Termoli Vero Volley Monza e Kioene Padova fanno loro le gare sull’Arabona che entra nella poule di piazzamento dal nono al dodicesimo posto con gli abruzzesi costretti a cedere 3-0 in entrambi i casi: al mattino ai brianzoli per 25-20, 25-17 e 25-16, al pomeriggio, invece, ai veneti per 25-18, 25-15 e 25-20.

Più equilibrio, invece, nella poule G di Montenero con l’Itas Trentino che supera al tie-break Modena (25-21, 24-26, 28-30, 25-21 e 15-10) nel primo confronto, ma nell’appuntamento pomeridiano deve cedere, complice anche la fatica, a Marino con un 3-1 all’insegna di parziali di 25-23, 25-21, 21-25 e 25-20 per i laziali.

Nel girone H della palestra ‘Magliano’ di Larino a far festa sono al mattino la Materdomini Castellana Grotte e al pomeriggio la Pallavolo Bologna. I pugliesi hanno la meglio sui felsinei al tie-break con tanti colpi di scena. Perso il primo set 25-15, il team castellanese centra il secondo 25-20, si arrende ai vantaggi (26-24) nel terzo, ma restituisce moneta nel quarto (28-26) e conquista 15-11 il quinto. Gli emiliani poi, però, si insediano al vertice della poule col 3-0 con parziali a 16, 15 e 14 sui siciliani del Pedara.

Infine, nel raggruppamento I, Fano entra nella poule tra il nono ed il dodicesimo posto, avendo perso sia con Treviso al mattino (3-0 con parziali a 17, 17 e 20 per il sestetto della Marca) che, ma soltanto al tie-break, con i campani della Romeo Volley Meta al pomeriggio, peraltro dopo che i fanesi erano avanti di ben due set (con parziali centrati a 20 e 15). La rimonta dei sorrentini, infatti, ha portato a set conquistati per 25-12, 25-20 e 15-12.