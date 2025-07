Presente il vescovo Claudio Palumbo che ha incontrato e sostenuto i responsabili di diverse realtá di successo del territorio

MONTENERO DI BISACCIA – “Il mondo della cooperazione, la fratellanza, la solidarietà, la sua cultura del lavoro, sono espressione dell’uomo e della sua valorizzazione nella società”. Con questa profonda riflessione sua Eccellenza Monsignor Claudio Palumbo, vescovo dell’arcidiocesi Termoli-Larino ha chiuso il Giubileo della Cooperazione che si è celebrato ieri, giovedì 3 luglio, a Montenero di Bisaccia, su impulso di Confcooperative Molise e Agci.

Due i momenti che hanno scandito seguendo un diverso registro il pomeriggio e la serata dedicati a quella che si è perfettamente combinata nella fusione tra promozione dei valori di un territorio ed esperienza comunitaria. Il primo, di matrice teologica, presso la chiesa di San Paolo Apostolo, dove diverse cooperative di più settori, associate a Confcooperative Molise, erano attese dal vescovo Palumbo il quale ha presieduto la celebrazione della Santa Messa ed espresso l’auspicio di un impegno del mondo cooperativistico a rinsaldare i propri valori fondanti, ovvero il mutualismo, il legame tra le comunità e il territorio, in un contesto spirituale “in cui la cooperazione attinge alla vita stessa di Dio”.

Un momento di profonda riflessione, illuminata dai valori evangelici e della solidarietà, cui hanno partecipato non solo i cooperatori lavoratori, ma anche le famiglie, i soci e gli utenti stessi delle attività produttive.

Secondo momento di condivisione a seguire, nella Cantina cooperativa San Zenone, dove, moderata dai presidenti di Confcooperative Molise, Riccardo Terriaca, e Agci Molise, Agostino De Fenza, si è svolta una tavola rotonda intitolata “La Forza della Cooperazione: Costruire Insieme un Mondo Migliore”. Presente anche Fabio Cordella, Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di Termoli-Larino.

Saluti istituzionali affidati alla sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, poi gli interessanti interventi dei responsabili delle cooperative invitate: innanzitutto il padrone di casa Adamantonio Flocco (cantina San Zenone), che ha esaltato la produzione vitivinicola nel suo prezioso legame fra tradizione e innovazione, poi Domenico Guidotti per GLS Servizi Marittimi, Giovanni Di Matteo per Cantina Cliternia, Liberato Russo per Artigiana di Garanzia Molisana – Confidi, Lino Iamele (Sirio Società Cooperativa Sociale), Oscar Vetta per Molise Wow cooperativa dei settori turismo e cultura, nata nel 2022, Patrizia Santella (Scuola e Lavoro Soc. Coop. Consortile), Giulia D’Ambrosio (Zoe Società cooperativa sociale) e Valentina Notte, educatrice per Koinè Società Cooperativa Sociale, Sistema di accoglienza e integrazione di Casacalenda; anche le ultime due interpreti del messaggio coopetativo sono state particolarmente efficaci nel trasmettere la voce delle cooperative sociali che sviluppano concretamente i valori dell’inclusione e il sostegno alle fragilità.

Conclusioni affidate al vescovo Palumbo, che ha sottolineato il valore delle esperienze singolarmente ascoltate, evidenziando la forza della cooperazione intesa come strumento di sviluppo umano, economico oltre che spirituale. Una visione del mondo del lavoro che esprime condivisione e rende gli sforzi, soprattutto quelli dei giovani, premianti perché ben plasmati sui reali bisogni di una società fatta di donne e uomini che operano fianco a fianco in una vera comunità.

“Il Giubileo della Cooperazione ha rappresentato una giornata intensa di ascolto, testimonianza e condivisione – ha dichiarato infine Riccardo Terriaca di Confcooperative Molise – e dato voce a chi ogni giorno opera nei settori più diversi portando avanti i valori della solidarietà, della partecipazione e dello sviluppo sostenibile”. Un’iniziativa che ha coniugato spiritualità, impegno civile e progettualità, rafforzando il senso di appartenenza, la visione comune dei suoi interpreti, che sono gli artefici di un futuro sostenibile e sereno costruito insieme.