Montaquila, sospensione del flusso idrico il 4 luglio 2025

MONTAQUILA – La società Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Montaquila che, a seguito dei lavori di riparazione effettuati su condotta adduttrice “partitore di Castel San Vincenzo – partitore di Scapoli” da parte di Molise Acque del 02.07.2025 è prevista la sospensione del flusso che alimenta l’area di C.da Masseria La Corte.

L’interruzione è prevista dalle ore 23:00 del 04.07.2025 alle ore 6:00 del 05.07.2025.

Pertanto, si invitano i gentili utenti interessati ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 087 4 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.