Giubileo Regionale del Mondo del Lavoro il 3 maggio 2025

CAMPOBASSO – Il 3 maggio 2025 sarà un momento di particolare rilievo per le diocesi del Molise, Campobasso-Bojano, Isernia-Venafro, Termoli-Larino e Trivento, che si ritroveranno unite in un momento di profonda spiritualità e riflessione condivisa: il Giubileo Regionale del Mondo del Lavoro. L’incontro si svolgerà nella Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, luogo sacro e simbolico per la comunità molisana, che accoglierà lavoratori, istituzioni e autorità religiose per una giornata dedicata alla fede, alla preghiera e al valore del lavoro umano.

Il programma della giornata prevede:

– Ore 10,40 Accoglienza nel piazzale della Basilica, riti introduttivi e saluto del Metropolita Mons. Biagio Colaianni.

– Ore 11,00 Ingresso in Basilica dei Vescovi e di tutti coloro che vivono il pellegrinaggio giubilare dedicato al mondo del Lavoro.

– Ore 11,10 in Basilica: professione di fede, preghiere per ottenere l’Indulgenza Plenaria, e possibilità di confessarsi.

– Ore 11,30 Santa Messa Solenne presieduta da Mons. Claudio Palumbo vescovo di Termoli- Larino; al termine saluto di Mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia – Venafro e Trivento.

Il Giubileo Regionale del Mondo del Lavoro sarà un’occasione preziosa per ribadire l’importanza del lavoro come espressione della dignità umana e come strumento di crescita personale e collettiva. In un tempo in cui il mondo del lavoro affronta sfide complesse, ritrovarsi insieme per pregare, riflettere e condividere rappresenta un gesto profetico e necessario. La Basilica Minore di Castelpetroso diventerà così, ancora una volta, crocevia di fede, speranza e impegno concreto per il bene comune.