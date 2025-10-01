Giuseppe Formato nominato nuovo Coordinatore Centro FIB nazionale

Il Presidente FIB Molise guiderà l’Area Centro della Federazione Italiana Bocce. Formato coordinerà sei regione, riconoscimento al lavoro svolto in Molise

REGIONE – Il nuovo Consiglio Federale della Federazione Italiana Bocce, guidato dal Presidente Roberto Favre, nella prima riunione del proprio mandato ha provveduto alla nomina dei Coordinatori d’Area, figure di riferimento per la gestione e l’armonizzazione delle attività sul territorio nazionale.

Per l’Area Centro, che comprende i Comitati regionali di Molise, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Toscana – un’area storicamente strategica per la tradizione e lo sviluppo delle bocce italiane – il ruolo di Coordinatore è stato affidato a Giuseppe Formato, Presidente della FIB Molise.

La nomina è giunta con l’accordo del Coordinatore uscente, Vincenzo Santucci, Presidente FIB Lazio, chiamato a guidare il Settore federale paralimpico, e rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni in Molise dalla squadra guidata da Formato. Proprio il Molise, sotto la sua presidenza, si è distinto come sede di numerosi eventi federali di rilievo nazionale, che hanno portato nel cuore dell’Italia non solo competizioni di altissimo livello, ma anche momenti di promozione sportiva e di coinvolgimento delle comunità locali.

“Desidero esprimere la mia gratitudine al Presidente Roberto Favre e all’intero Consiglio Federale per la fiducia accordatami – ha dichiarato Giuseppe Formato – Un ringraziamento speciale va alla mia regione, ai dirigenti del Comitato regionale e di società, ma anche ai tesserati, che mi sostengono con entusiasmo in ogni iniziativa”.

“Un ringraziamento voglio farlo al Presidente federale uscente, oggi Presidente del Comitato Italiani Paralimpico (CIP), Marco Giunio De Sanctis, con il quale ho avuto l’onore di collaborare a stretto contatto, sia sotto il profilo dirigenziale che della comunicazione. La sua vicinanza e la sua visione hanno rappresentato per me un riferimento importante in questi anni”, ha proseguito il Presidente Giuseppe Formato.

Per il Molise questa nomina costituisce un onore e un privilegio, che conferma la credibilità acquisita a livello nazionale dal movimento boccistico molisano.

«Il mio impegno – ha concluso il Presidente Giuseppe Formato, attivissimo nello sport territoriale, che oltre a guidare il movimento boccistico è anche il Delegato Provinciale CONI Campobasso e il vice-presidente del CIP Molise – sarà quello di lavorare con la massima dedizione, portando entusiasmo e competenza al servizio di un movimento che è una delle più grandi e consolidate realtà sportive italiane. Le bocce hanno una tradizione radicata e vitale in tutte le regioni, e il compito del Coordinatore d’Area è proprio quello di fare rete, valorizzare le esperienze locali e rafforzare il senso di appartenenza ad un’unica, grande famiglia sportiva».

La designazione di Giuseppe Formato come Coordinatore d’Area Centro rappresenta, dunque, un passo importante non solo per il Molise, ma per l’intero movimento federale, che continua a rinnovarsi nel segno della competenza e della valorizzazione dei dirigenti cresciuti all’interno dei territori.