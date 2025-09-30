“Doniamo gli organi. Doniamo la vita” a Termoli il 30 settembre 2025: un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione di organi

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che martedì 30 settembre, Termoli ospita un appuntamento di grande valore civile e umano: il convegno “Doniamo gli organi. Doniamo la vita”, in programma dalle ore 9:30 presso l’Auditorium Comunale di via Elba. Promosso dal Comune di Termoli in collaborazione con il Lions Club Termoli Host, l’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore trapianti, rappresentanti istituzionali e operatori sanitari, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di organi e tessuti

GLI EVENTI DEL 30 SETTEMBRE

A Termoli il Convegno “Doniamo gli organi. Doniamo la vita”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

2 ottobre

A Campobasso la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia (fino al 5 ottobre).

3 ottobre

A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.

5 ottobre

Flavio Sala ed Eugenia Tamburri in concerto a Isernia.