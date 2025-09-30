“Doniamo gli organi. Doniamo la vita” a Termoli il 30 settembre 2025: un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione di organi
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che martedì 30 settembre, Termoli ospita un appuntamento di grande valore civile e umano: il convegno “Doniamo gli organi. Doniamo la vita”, in programma dalle ore 9:30 presso l’Auditorium Comunale di via Elba. Promosso dal Comune di Termoli in collaborazione con il Lions Club Termoli Host, l’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore trapianti, rappresentanti istituzionali e operatori sanitari, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di organi e tessuti
GLI EVENTI DEL 30 SETTEMBRE
A Termoli il Convegno “Doniamo gli organi. Doniamo la vita”.
