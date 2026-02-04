Esposizioni fotografiche, arte impressionista e la proiezione serale del film La Haine alla Sala Alphaville
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che la giornata del 4 febbraio a Campobasso si apre con una serie di mostre che accompagneranno il pubblico per diverse settimane: al Circolo Sannitico prosegue fino al 17 febbraio I Grant You Refuge, percorso fotografico dedicato ai temi dell’accoglienza; nell’Atrio della Provincia resta visitabile fino al 27 febbraio De Fabula narratur; mentre il Palazzo GIL ospita fino al 15 marzo una grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo. Per chi cerca un appuntamento serale, il 4 febbraio alle 19:30 la Sala Alphaville propone la proiezione di La Haine, uno dei film europei più significativi degli anni Novanta.
MOSTRE
Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 4 FEBBRAIO
Alle ore 19:30, nella Sala Alphaville di Campobasso, la proiezione di uno dei capolavori del cinema europeo degli anni Novanta, La Haine
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
5 febbraio
A Termoli parte il corso gratuito di fumetto base per ragazzi 11–21 anni
Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso
6 febbraio
Alle ore 15:30, presso la sede degli Enti in Contrada Colle delle Api, nella Zona Industriale di Campobasso, cerimonia di consegna di premi e borse di studio ai giovani molisani
7 febbraio
Ad Agnone partono i corsi gratuiti Molidig: IA, cybersecurity, social media e competenze digitali per giovani, cittadini e imprese
Carnevale Cercese a Cercemaggiore
Alle 18.30 all’Auditorium Ex Gil di Campobasso concerto dell’Ensemble Barocco di Napoli
8 febbraio
Carnevale a Vinchiaturo
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
17 febbraio
Cranevale di Tufara
21 febbraio
Torna la magia del Carnevale di Trivento
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli