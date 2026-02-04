Eventi Molise 4 febbraio 2026: mostre e cinema in primo piano

i grant you refuge mostra

Esposizioni fotografiche, arte impressionista e la proiezione serale del film La Haine alla Sala Alphaville

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che la giornata del 4 febbraio a Campobasso si apre con una serie di mostre che accompagneranno il pubblico per diverse settimane: al Circolo Sannitico prosegue fino al 17 febbraio I Grant You Refuge, percorso fotografico dedicato ai temi dell’accoglienza; nell’Atrio della Provincia resta visitabile fino al 27 febbraio De Fabula narratur; mentre il Palazzo GIL ospita fino al 15 marzo una grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo. Per chi cerca un appuntamento serale, il 4 febbraio alle 19:30 la Sala Alphaville propone la proiezione di La Haine, uno dei film europei più significativi degli anni Novanta.

MOSTRE

Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 4 FEBBRAIO

Alle ore 19:30, nella Sala Alphaville di Campobasso, la proiezione di uno dei capolavori del cinema europeo degli anni Novanta, La Haine

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 febbraio

A Termoli parte il corso gratuito di fumetto base per ragazzi 11–21 anni

Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso

6 febbraio

Alle ore 15:30, presso la sede degli Enti in Contrada Colle delle Api, nella Zona Industriale di Campobasso, cerimonia di consegna  di premi e borse di studio ai giovani molisani

7 febbraio

Ad Agnone partono i corsi gratuiti Molidig: IA, cybersecurity, social media e competenze digitali per giovani, cittadini e imprese

Carnevale Cercese a Cercemaggiore

Alle 18.30 all’Auditorium Ex Gil di Campobasso concerto dell’Ensemble Barocco di Napoli

8 febbraio

Carnevale a Vinchiaturo

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

17 febbraio

Cranevale di Tufara

21 febbraio

Torna la magia del Carnevale di Trivento

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

