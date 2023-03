Guy Pratt a Isernia con i Pink Floyd Legend, aperte le prevendite

ISERNIA – “L’onore e il privilegio di avere una stella del panorama musicale mondiale: Guy Pratt sarà in Molise per girare il film “The Monk, the Mermaid and Molise”, presentato ieri in anteprima nazionale a Palazzo Gil, ma l’attesa adesso è per un concerto che si preannuncia unico: Auditorium di Isernia, domenica 12 marzo, con i Pink Floyd Legend”. E’ quanto scrive sui social l’assessore regionale alla cultura, Vincenzo Cotugno.

I biglietti sono in vendita da ieri, 3 marzo. La più grande band che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd incontrera’ dunque sul palco colui che è il bassista del gruppo dal 1987 e che, inoltre, dal 2018 collabora con il batterista Nick Mason nel progetto “Nick Mason’s Saucerful of Secrets”. Due ore di musica con i più grandi successi della celeberrima formazione rock inglese.