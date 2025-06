I° concorso letterario e grafico “La Resistenza per un giovane”

CASTELNUOVO A VOLTURNO – Ieri, 2 giugno 2025, si è svolta, a Castelnuovo al Volturno, la cerimonia di premiazione del I concorso nazionale letterario e grafico “La Resistenza per un giovane”. Tanta la partecipazione nella sala del Museo “Charles Moulin”, così come tante sono stati i partecipanti, che hanno inviato il proprio elaborato da ogni parte d’Italia, dalla Liguria alla Sicilia.

Alla discussione, moderata dal presidente del Comitato Christian Rossi, sono intervenute le istituzioni presenti e la giuria: il sindaco, dott. Domenico Gonnella, il consigliere provinciale Giuseppe Centracchio, il presidente della giuria dott. Gianni Palumbo, saggista, scrittore, giornalista e collaboratore del quotidiano “Il Manifesto”, le giurate Serena Di Paolo, Alessandra Peri, Morena Palombo e Michela Ricci.

Inoltre, è stato proiettato un contributo per tale iniziativa del già magistrato, europarlamentare e sindaco di Napoli dott. Luigi De Magistris, che ha voluto ricordare ai ragazzi partecipanti l’importanza della difesa della nostra Costituzione. Sono stati premiati i primi tre classificati per ogni sezione (ove la giuria ha ritenuto assegnare tutte le posizioni del podio) e sono state attribuite alcune menzioni d’onore.

In particolare, si sono classificati al primo posto: Giorgia Cerello con “Il giorno prima della Libertà” per la sezione racconti, categoria 10-14 anni; Gaia Cerello con “Noi, Partigiani” per la sezione poesia, cat. 10-14 anni; Amelie Berardi con “lettera senza nome alla mamma, ndr” per la sezione lettera, cat. 10-14 anni; Giulia De Santis con “diario senza nome, ndr” per la sezione diario, cat. 10-14 anni; Flavia Borghi con “Fischia, ancora forte, il vento” per la sezione disegno, cat. 10-14 anni; le classi III dei plessi di Cerro al Volturno e Colli a Volturno con “Voci libere del Molise” e Rebecca Rossi con “La Resilienza per un giovane” a parimerito per la sezione manifesto, cat. 10-14 anni; Francesco Forestieri con “Le cose semplici” per la sezione lettera, categoria 14-18 anni; Francesco Molinare con “Resisti soldato” per la sezione poesia, cat. 14-18 anni; Laura Pietrolucci con Risvegliamo la Resistenza: giovani contro l’indifferenza” per la sezione saggio, cat. 14-18 anni.

In sala, alternati alla discussione, sono stati presenti anche momenti di riflessione, di commozione e di musica, con gli interventi musicali dei musicisti castelnovesi Emilio Barile, Gioele Di Iorio, Emanuele Frattaruolo e Christian Rossi, che hanno riarrangiato e riinterpretato, rispettivamente con sax, chitarra, organetto e pianoforte, alcuni brani di Resistenza. Nei prossimi giorni, gli organizzatori inizieranno i lavori per la realizzazione dell’e-book contenete le opere vincitrici, che sarà presentato nei prossimi mesi. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming su Instagram.

Può essere rivisto sulle pagine social del Comitato (Instagram @comitato_giovani_castelnuovo e Facebook Comitato Spontaneo dei Giovani di Castel- nuovo). Il Comitato Spontaneo dei Giovani di Castelnuovo ringrazia nuovamente tutti i partecipanti al concorso e quanti sono intervenuti e hanno partecipato ieri alla cerimonia di premiazione.