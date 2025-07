“Il mercato volontario dei crediti di carbonio: opportunità e prospettive”, convegno giovedì 24 luglio

CAMPOBASSO – Conto alla rovescia per il convegno dal tema “Il mercato volontario dei crediti di carbonio: opportunità e prospettive”. Il meeting, avente funzione informativa per gli stakeholders, si terrà giovedì 24 luglio, a partire dalle ore 9:30, nell’Aula Mendel dell’Università degli Studi del Molise, Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti, II Edificio Polifunzionale, in via F. De Santis a Campobasso.

Inserito nel programma “GECO 2.2”, di cui Coldiretti Molise è partner, insieme con Legacoop Romagna e Ciheam Bari (partner associati rispettivamente delle Regioni Emilia Romagna e Puglia), Legacoop Marche, l’Agenzia per lo sviluppo rurale della contea di Zara (partner associato del Ministero dell’Agricoltura croato), la Regione di Dubrovnik Neretva e la OGAM (Associazione olivicoltori Mastrinka), l’incontro sarà articolato in due momenti: quello dei saluti istituzionali e delle successive relazioni ed una tavola rotonda dal tema: “Crediti di Carbonio: opportunità e prospettive per uno futuro ecocompatibile ed ecosostenibile”.

Ad aprire i lavori sarà il Direttore del Dipartimento AAA dell’Unimol, Raffaele Coppola, cui seguiranno i saluti di Claudio Papa, Presidente regionale di Coldiretti Molise, Paolo Spina, Presidente CCIAA Molise, Giuseppe Palumbo, Presidente Ordine degli Agronomi e Salvatore Micone, Assessore Agricoltura Molise. Si entrerà poi nel vivo dell’incontro, coordinato Angelo Cappuccio, Project Manager di Coldiretti Molise, che introdurrà le relazioni di Antonio Cinti, di Legacoop Romagna, Coordinatore scientifico del progetto “GECO 2.2”; Erica Di Iorio del Dipartimento AAA dell’Unimol; e Vincenzo Verrastro del CIHEAM Bari.

Seguirà la tavola rotonda, coordinata dai professori Antonio De Cristofaro e Giuseppe Palumbo dell’Unimol, cui parteciperanno: la Regione Molise, Coldiretti Molise, la CCIAA Molise, l’Unimol, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Campobasso e Isernia, vari Stakeholder regionali e le Imprese agricole invitate all’evento.

Finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, il Progetto “GECO 2.2” si pone l’obiettivo di creare un mercato volontario dei crediti di carbonio a livello regionale, con un focus specifico sul settore agricolo. “GECO 2.2” vuole mettere in rete un sistema interregionale per potenziare il monitoraggio del cambiamento climatico, sperimentare pratiche di agricoltura eco-compatibile e lanciare un nuovo mercato volontario di carbonio, in cui il ruolo dell’agricoltura è fondamentale per la sua intrinseca capacità di catturare e immagazzinare la CO2 nel tempo.