“Il Piccolo Principe”, in scena il Teatro Regio dei Burattini a Isernia

ISERNIA – In Molise solo per due date approda “Il Piccolo Principe”, un’evento per tutta la famiglia che sta riscuotendo successo in tutto il Sud Italia! Il Teatro Regio dei Burattini presenta la magia di una fiaba, il Viaggio dell’Essenziale, che incanterà i cuori dei più piccoli e non solo!

Un’ora di spettacolo divertente ed educativo che farà vibrare l’anima. Uno spettacolo rivisitato, l’aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry ci invita non solo a ritrovare il bambino che è nascosto in ognuno di noi, ma anche a riflettere sul valore dell’amicizia e del rispetto per l’altro: attraverso il linguaggio e l’antica arte dei burattini, lo spettacolo veicola un messaggio di inclusione, oggi più che mai prezioso e importante.

Gli spettacoli si svolgeranno ad Isernia presso la Sala dell’Auditorium Unità D’Italia il 20 ottobre con unico spettacolo di mattina alle ore 11, sempre il 20 ottobre due spettacoli pomeridiani alle ore 16 e alle 17.45 all’ auditorium ex Gil di Campobasso.

Info e prevendite sul sito www.ilpiccoloprincipeteatro.it