“Il pomo della discordia”, ecco le modalità per il rimborso dei biglietti

ISERNIA – Ecco le modalità per il rimborso dei biglietti dello spettacolo annullato “Il pomo della discordia” che doveva andare in scena domenica 7 aprile all’Auditorium di Isernia. Per quanto riguarda i biglietti venduti on line il rimborso verrà effettuato direttamente dalla

“Liveticket” sulla carta di credito.

I biglietti venduti fisicamente al botteghino saranno rimborsati al botteghino presente presso l’Auditorium dietro presentazione e restituzione del biglietto in originale entro e non oltre la data dell’evento.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, Gli abbonati possono scegliere di assistere ad uno degli spettacoli della stagione teatrale Fondazione Molise Cultura del teatro Italo Argentino di Agnone oppure del Savoia di Campobasso.