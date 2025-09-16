In Molise 4 nuovi webinar di educazione finanziaria

CAMPOBASSO – Proseguono a settembre per i cittadini molisani gli appuntamenti in modalità webinar sul tema dell’Educazione Finanziaria. Questa settimana sono in calendario quattro incontri: oggi alle ore 10 su “La protezione” e alle ore 16 su “La previdenza”, giovedì 18 settembre alle ore 10 su “Il risparmio e gli Investimenti” e alle ore 16 su “Il passaggio generazionale”.

Nella prima giornata saranno forniti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale. Nel corso della seconda giornata verranno prese in esame indicazioni utili su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario e su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere, fra i giovani e non solo, una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Gli appuntamenti delle ore 16 saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni. Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.

All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, una serie di 7 podcast dal titolo “Generazione EF – Giovani”, che racconta, attraverso le voci dei protagonisti delle storie, in modo semplice e senza troppi tecnicismi, le tematiche principali di una corretta pianificazione finanziaria. L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.