In Molise apre un nuovo LUBE Store a Termoli

TERMOLI – Nell’ambito della strategia di sviluppo, nasce il nuovo Lube Store Termoli. L’inaugurazione ufficiale si è svolta il 14 Giugno con eventi e promozioni uniche dedicate alla clientela per tutta la settimana.

Il nuovo Store di 400 mq, innovativo, moderno e all’avanguardia, ha in esposizione un’ampia gamma di modelli per soddisfare tutte le esigenze della clientela.

Immancabile Flavour, la cucina raffinata e versatile che grazie alle diverse tipologie di ante e alle molteplici finiture proposte può essere interpretata seguendo stili diversi, adattandosi ad ogni esigenza abitativa e gusto. In questo modo le cucine Flavour cambiano aspetto a seconda dell’ambiente assumendo un mood classico o contemporaneo e seconda delle persone che la abitano e la vivono ogni giorno.

Per una clientela esigente e affezionata al brand LUBE in esposizione anche i modelli ROUND, LUNA, OLTRE e la collezione nuovissima collezione IMMAGINA, sintesi di innovazione, design, e tradizione.

Per chi preferisce uno stile più contemporaneo ma sempre funzionale troverà in esposizione i modelli dal gusto più contemporaneo come la nuovissima Agnese STYLE.

Una squadra composta da 2 addetti qualificati offrirà ai clienti servizi di progettazione, consulenza, consegna, montaggio, e assistenza post-vendita.

Il nuovo store LUBE TERMOLI è un’altra tappa fondamentale per il Gruppo Lube in Molise, un negozio in cui il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

LUBE STORE TERMOLI

Via Corsica, 15, Termoli, Cb

Contatti: 0875 709940 – arlemarredamenti.it