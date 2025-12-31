In Molise nel 2025 rimosse oltre 7 tonnellate di plastica e rifiuti

CAMPOBASSO – In Molise nel 2025 si sono svolti 40 appuntamenti ambientali tra clean up, raccolte mozziconi, passeggiate ecologiche ed eventi pubblici, per un totale di 627 volontari coinvolti e 7.738 chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi. Le attività pubbliche hanno raggiunto 4.200 cittadini, mentre le tre iniziative scolastiche hanno sensibilizzato 249 studenti.

I numeri sono stati diffusi dall’organizzazione di volontariato ‘Plastic free onlus’. A livello istituzionale sono 28 i protocolli d’intesa firmati con i Comuni molisani: 21 nella provincia di Campobasso e 7 in quella di Isernia. “Un segnale chiaro – osserva l’organizzazione – di una crescente adesione delle amministrazioni locali alle politiche di riduzione dell’uso della plastica e alla tutela dell’ambiente”.

I tre Comuni ‘Plastic free’ riconosciuti nel 2025 sono Petacciato e Termoli, entrambi in provincia di Campobasso, e Capracotta, in provincia di Isernia. Cresce anche il numero dei Comuni che hanno adottato il divieto di rilascio in aria di palloncini, oggetti solo apparentemente innocui, ma altamente inquinanti per fauna e ambiente. In Molise il provvedimento è stato adottato da sette amministrazioni: Termoli, Petacciato, Larino, Ururi, Campobasso, Capracotta e Isernia.