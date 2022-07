Incendio in un’area boschiva, paura a Palata

PALATA – Con il caldo e la siccità cresce, in Molise, anche l’allarme incendi. Ieri le fiamme hanno interessato un’area boschiva nella zona di Palata, in provincia di Campobasso, danneggiando in maniera seria le attrezzature e la stalla di un’azienda agricola. Dal 15 giugno al 21 luglio sono stati 32.921 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere, 4.040 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando furono 28.881.

Complessivamente sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento 141.566 vigili del fuoco, mentre i mezzi utilizzati sono stati 53.587, per un totale di 39.753 ore d’intervento. Nello stesso periodo dello scorso anno furono invece 131.710 i vigili del fuoco e 50.724 i mezzi impiegati, per un totale di 33.795 ore di intervento. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i Vigili del fuoco hanno effettuato 6.534 interventi.

Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Puglia (5.134), il Lazio (4.799), la Calabria (3.195), la Campania (2.730) e la Toscana (1.529). Intanto l’assenza di piogge, che dura ormai da alcune settimane, ha indotto molti sindaci a emanare ordinanze limitative dell’uso di acqua potabile, tra questi anche il primo cittadino di Campobasso.