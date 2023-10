“Italo Calvino e…”, a Campobasso convegno a cento anni dalla nascita

CAMPOBASSO – Un secolo fa, il 15 ottobre 1923, nasceva Italo Calvino, uno degli scrittori, insieme a Primo Levi e a Pasolini, tradotto in oltre 60 Paesi. La figura dell’autore è celebrata, grazie anche alla promozione del Ministero degli Affari Esteri, alle Ambasciate e agli Istituti Italiani di Cultura in tutto il mondo. Eventi, convegni, laboratori di letture, graphic novel hanno ricordato in questo anno lo scrittore.

L’Università del Molise, in linea con le molte università italiane che hanno promosso attività di varia natura sull’autore, celebra il genio intramontabile di uno dei più innovativi letterati italiani con un convegno che si terrà presso la sede di Campobasso nella giornata del 6 novembre 2023. Interverranno studiosi dell’ateneo molisano e di altre università italiane.

L’evento è aperto alla cittadinanza e sarà possibile seguire i lavori anche in streaming, collegandosi al sito: https://youtube.com/unimolise.