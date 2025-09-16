Itinerari organistici: il Corservatorio Perosi suona a Castelpetroso

Concerto finale del progetto didattico “Itinerari organistici” con Colasurdo e allievi: omaggio a Monsignor De Filippo nel giorno del suo compleanno

CASTELPETROSO – Si terrà mercoledì 17 settembre, presso la splendida cornice del Santuario di Castelpetroso (IS), il progetto didattico dal titolo “Itinerari organistici”. L’iniziativa rientra nel piano dell’offerta formativa dell’anno accademico 2024/2025 (che sta per concludersi) del Conservatorio Lorenzo Perosi.

Il fine degli Itinerari organistici è quello di portare la didattica al di fuori del Conservatorio e di permettere quindi agli studenti di familiarizzare con il patrimonio organario del Molise. Ideati e promossi dal Maestro Colasurdo, vedono il pieno coinvolgimento di numerosi allievi e non solo di organo.

Originario di Morrone del Sannio (CB), Antonio Colasurdo vanta un’intensa attività artistica nella quale unisce, da sempre, gli aspetti più disparati del vivere l’esperienza musicale: dal concertismo all’insegnamento, dell’etnomusicologia alla composizione, dall’ideazione e direzione artistica di diverse rassegne musicali alla direzione corale.

La dedica a Monsignor Di Filippo, arcivescovo di Campobasso-Bojano dal 1989 al 1998, vuole invece essere un piccolo gesto di affetto nel giorno del suo compleanno.

Il programma prevede prima una giornata di studio e poi il concerto finale, alle 18, con l’esibizione degli organisti Piersimone Colardo, Vincenzo Dimitri Francario, Manuel Perrotta e il Maestro Antonio Colasurdo. Saranno suonate musiche di Bach, Bruhns, Frescobaldi ed altri celebri compositori.