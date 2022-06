IV° Mostra Concorso Molise Bonsai a Isernia: ecco quando

ISERNIA – Il 2 e 3 Luglio 2022 si svolgerà presso l’ex Lavatoio Pubblico di Isernia, la IV° Mostra Concorso Molise Bonsai. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Molise Bonsai Club con il patrocinio della città di Isernia. L’evento, giunto alla quarta edizione, quest’anno sarà allestito per la prima volta ad Isernia, preferiamo infatti variare periodicamente la sede per dare la possibilità agli ospiti bonsaisti ed agli appassionati di conoscere, visitare ed apprezzare più luoghi del Molise. Un allestimento in cui sarà possibile ammirare pregevoli esemplari di bonsai provenienti da numerosi club italiani ed assistere a lavorazioni di piante eseguite da ospiti bonsaisti.

Un importante momento di incontro per gli appassionati molisani di questa antica arte che possono confrontarsi con bonsaisti esperti e conosciuti a livello nazionale ed internazionale.

Durante le due giornate sono previste dimostrazioni pratiche di lavorazioni e tecniche bonsai a cura degli istruttori IBS Fabio Cannetta e Fabrizio Petruzzello.

Le piante in concorso saranno valutate da una giuria di esperti e premiate secondo delle categorie specifiche. Inoltre ci sarà un corner “SOS Bonsai”, dove chiunque può portare un bonsai per ricevere gratuitamente assistenza e consigli su coltivazione e manutenzione dagli esperti del Molise Bonsai. Tra i premi, per i bonsai in concorso, ne è previsto uno per il bonsai più apprezzato dal pubblico e tra tutti coloro che voteranno sarà estratto un vincitore che riceverà un bonsai.

Programma dell’evento:

Sabato 2 Luglio

ore 10 – Apertura mostra

ore 16 – Dimostrazione di lavorazione bonsai

ore 18 – Chiusura mostra

ore 20 – Cena di gala

Domenica 3 Luglio

ore 10 – Apertura mostra

ore 11 – Dimostrazione di lavorazione bonsai

ore 17 – Premiazione

ore 18 – Chiusura mostra