“La mia cucina Mediterranea”, Renata Bracale presenta il libro

La rassegna a firma dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso punta i riflettori sul modello alimentare più famoso al mondo

CAMPOBASSO – È da sempre incoronata dalla scienza come il modello alimentare per eccellenza per via dei suoi comprovati effetti benefici per la salute. Oltre ad essere un autentico scudo contro le principali patologie croniche, come quelle cardiovascolari e tumorali, la Dieta Mediterranea è uno stile di vita che racchiude in sé secoli di cultura che non riguardano solo il cibo, ma tutto quello che ruota attorno ad esso. A cominciare dal territorio, passando per le partiche di conservazione e lavorazione degli alimenti, senza dimenticare lo spirito di convivialità e condivisione che sono parti imprescindibili di un sano stile di vita mediterraneo. Ma la Dieta Mediterranea è anche tempo speso ai fornelli. Dimenticate i piatti pronti da riscaldare al microonde, o le verdure surgelate da saltare in padella. La tradizione richiede tempo, passione e cura. Chiaramente non si può prescindere da una società che non solo di tempo ne ha poco, ma ha anche sempre maggiori difficoltà a dedicarsi alla cucina.

Renata Bracale, biologa nutrizionista e professore associato di nutrizione umana all’Università del Molise, nonché volto noto di molte trasmissioni televisive su salute e benessere, ne parlerà nell’ambito dell’iniziativa Librintavola- incontri conviviali tra libri e sapori di Ti racconto un libro 2023, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Il suo La mia cucina mediterranea- Ricette e segreti tra innovazione e tradizione, è una rilettura delle ricette mediterranee che arrivano dalla tradizione partenopea, in special modo dalle consuetudini culinarie di questa famiglia del Sud, i Bracale, come viene raccontato in uno storytelling efficace. Dalla nonna Renata, madrina delle ricette originali, questo lessico familiare viene rivisitato e modificato dalla nutrizionista nipote per seguire e presentare, agli amanti della buona cucina, un modello più corretto dal punto di vista nutrizionale, da poter portare a tavola ogni giorno. Un ricettario prezioso, dunque, che senza rinunciare alle tradizioni ha cura e attenzione per tutti: si va infatti dalle ricette a base di latte e derivati, di carne, di pesce, al gluten free, al lattosio free per finire con alcune ricette vegane.

L’incontro con l’autrice è in programma martedì 13 giugno alle ore 18.30 nel ristorante “La Grotta di Zi’ Concetta” in via Larino a Campobasso. Con lei dialogheranno i ricercatori Giovanni de Gaetano e Marialaura Bonaccio. A seguire assaggi di cucina rigorosamente mediterranea da gustare insieme. Per partecipare all’incontro Librintavola è necessaria la prenotazione contattando info@unionelettoritaliani.it oppure il numero 351 8585126.

Il prossimo appuntamento con Ti racconto un libro è con Michela Monferrini, che venerdì 16 giugno, alle ore 18.30 nel Circolo Sannitico di Campobasso, presenterà Dalla parte di Alba, un romanzo dedicato ad Alba de Céspedes. Scrittrice, poetessa e partigiana italiana ha trascorso una vita in bilico tra continenti e rivoluzioni, per dedicarsi a ciò a cui si sentiva destinata fin da bambina: scrivere, scrivere, scrivere. Ha attraversato il Novecento in prima persona, prestando la voce alla Resistenza e il cuore a uomini che non potevano capirla fino in fondo. Alba de Céspedes diventa qui a sua volta protagonista di un romanzo che è anche una riflessione sul senso della scrittura come eredità di una vita.