La Ministra Elisabetta Trenta in Molise: “Questa regione è una piccola Svizzera”

ROCCHETTA AL VOLTURNO – È legata al Molise innanzitutto per ragioni famigliari, visto che il marito Claudio Passarelli è di Campobasso.

Ieri il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha partecipato a un convegno svoltosi a Rocchetta a Volturno (Isernia) per celebrare il 75° anniversario della rinascita dell’Esercito Italiano, e ha avuto parole al miele per la nostra terra: “Il Molise è una piccola Svizzera e dobbiamo fare molto di più per questa regione. Il mio legame con il Molise è particolare: tutta la mia famiglia acquisita vive qui. Questa è una bellissima regione che deve essere valorizzata. Sono dispiaciuta per le cittadine che si spopolano e penso che noi politici dovremo fare un po’ di più perché queste sono delle aree bellissime del Paese, dove c’è la storia, c’è la cultura”.

La Ministra si è poi spostata a Campobasso, dove è andata a fare l’in bocca al lupo al candidato sindaco del M5S, Roberto Gravina.