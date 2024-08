Domenica l’arrivo dell’ala polacca Zięmborska, reduce dal quarto posto agli Europei di Vienna sul fronte del 3×3

CAMPOBASSO – Prosegue il percorso di avvicinamento al torneo cestistico di serie A1 femminile per La Molisana Magnolia Campobasso. Se la giornata di domenica segnerà l’arrivo dell’ultimo petalo dei #fioridacciaio – l’ala polacca Aleksandra Zięmborska, reduce dal quarto posto con la sua nazionale agli Europei di basket 3×3 – in queste ore sono stati definiti diversi aspetti di quella che sarà la quinta stagione nella massima serie per il team rossoblù.

GENOVA PER NOI – L’avvio della stagione – legato all’Opening Day – sarà a Genova nello scenario dell’Rds Stadium per quella che sarà la ventiduesima edizione della kermesse d’apertura. La Liguria ospiterà per la seconda volta l’evento dopo il 2004 (allora la sede fu La Spezia). La designazione della città della lanterna è legata, peraltro, anche al suo essere ‘capitale europea dello sport’. Nello specifico – per le campobassane – ci sarà l’ultimo match del programma, domenica 29 settembre alle 18.15, contro la Dinamo Sassari (tre saranno gli slot del sabato, alle 15, alle 17.15 e alle 19.30, ed un altro, in precedenza, alla domenica alle 16).

FORMULA DIETRO L’ANGOLO – Oltre al planning della prima giornata, in queste ore è in via di definizione, da parte dell’ufficio campionati della Federbasket, la formula del torneo – in considerazione di quello che è il format ad undici – della seconda fase del campionato (principalmente per quanto attiene ai playoff scudetto ed ai playout salvezza). Con tutta probabilità o nelle prossime ore o all’inizio della prossima settimana la stessa sarà ufficializzata.

NUMERI IN CHIARO – Dalla sua, poi, anche il gruppo delle giocatrici rossoblù ha definito quelli che saranno i numeri di gioco per il campionato che verrà. Quasi tutte le confermate hanno mantenuto le proprie cifre – la pivot nigeriana Pallas Kunaiyi il 3, Martina Kacerik il 7, capitan Stefania Trimboli il 9, l’ala dell’Ecuador Blanca Quiñonez l’undici, la statunitense Que Morrison il 23 e la sorella d’arte Benedetta Bocchetti il 33 a chiudere la sequenza – con la sola Emma Giacchetti che, per la stagione 2024/25, vestirà il numero quattro. Per la colombiana Marta Moscarella, promossa dal vivaio, la prima nella massima serie sarà contraddistinta dall’otto.

Sul fronte delle new entry, ad aprire il quadro ci sarà lo zero della polacca Aleksandra Zięmborska (particolarmente fedele a questa cifra), così come l’esterna italostatunitense Sara Scalia col suo quattordici e ancora il dieci della pivot lettone Laura Meldere, il venti dell’azzurra Sara Madera, nonché il 12 ed il 15 scelti dai due prospetti Beatrice Cerè e Francesca Grande (con la prima legata a doppio filo con questo numero).