La Molisana Magnolia, Serie B: #fiorellinidacciaio in casa con Trani

CAMPOBASSO – Il ‘la’ al rush finale della seconda fase – quella silver – del torneo di serie B con le tre gare della fase di ritorno da disputare. Per le junior La Molisana Magnolia Campobasso la volontà di provare a centrare il terzo successo consecutivo per ispessire così la migliore ‘striscia’ della stagione e garantirsi così matematicamete i playout con la volontà, in caso di ribaltamento del differenziale di quattro punti dell’andata (lo scorso 2 febbraio arrivò uno stop per 58-54), di provare anche a garantirsi il fattore campo nella prima serie.

MILLE MOTIVAZIONI Di fatto, così, non mancano gli spunti di interesse per il quintetto di coach Gabriele Diotallevi in vista della gara del primo sabato di marzo contro la New Juve Trani. «Contro di loro – argomenta lo stesso tecnico – nella gara in Puglia non siamo mai riusciti ad andare sopra ed

abbiamo pagato anche le differenziazioni di ritmo, riuscendo a risalire la china solo sul finale in una gara proiettatasi poi sulla modalità punto a punto».

STATUS FISICO Con certezza, in un match casalingo alla vigilia dell’impegno interno della prima squadra di A1 contro il Geas Sesto San Giovanni, sul fronte rossoblù ci sarà spazio anche per le quattro rotazioni impegnate con le ‘big’.

«Dobbiamo solo verificare le condizioni di Moscarella – aggiunge Diotallevi – perché reduce da una piccola problematica alla caviglia. Per il resto, con certezza, ci saranno Bocchetti, Cerè e Grande, quest’ultima chiamata a gestirsi per quella che è una noia al tendine d’Achille».

DETTAGLI ULTERIORI Con palla a due alle ore 18.30 di oggi, la partita sarà diretta dalla casertana Roberta Di Rienzo e dal partenopeo Raffaele Vettone. La gara, tra l’altro, andrà in onda in esclusiva diretta streaming sul canale YouTube di Magnolia all’indirizzo web https://youtube.com/live/-TLcQpVx0bs.

SITUAZIONE GIOVANILI Nei giorni scorsi, tra l’altro, il club ha conosciuto dalla federazione anche le modalità d’ingaggio per avvicinarsi alle finali nazionali di categoria con tutte e tre i team (under 15, 17 e 19) che, se dovessero chiudere nelle posizioni di vertice la prima fase interregionale con l’Abruzzo, saranno chiamati ad un percorso di sfide spareggio o di concentramenti interzona, al di là dei due scudetti (under 17 e 19) centrati nella scorsa stagione.

«Utile così – riflette il tecnico – se andremo alle finali nazionali avremo ulteriori partite nelle gambe e questo è utile per il processo di crescita, determinazione e freddezza del gruppo».

TECNICO DOCENTE Per Diotallevi, peraltro, sia nello scorso fine settimana che a marzo, tra l’altro, impegno anche in Lombardia a Carugate in un clinic dedicato al fronte giovanile, a testimonianza del notevole lavoro portato avanti dal club al centro di attenzione anche al di fuori del Molise.

ASTA CONCLUSA Intanto, nelle scorse ore, si è conclusa l’asta legata alle canotte da gara della Coppa Italia. Complessivamente, per le quattordici divise da gioco, sono stati raccolti quasi 1.400 euro (un centinaio di euro a completo) con i vincitori – quelli che ritireranno quanto centrato in sede – che riceveranno la divisa autografata direttamente dalla legittima proprietaria domenica sera nell’ambito del confronto con il Geas.

POSTICIPO SERALE La sfida col team di Sesto San Giovanni cambierà slot orario. Complice la contemporaneità con il match calcistico di Lega Pro del Campobasso con il Pineto, i #fioridacciaio andranno a disputare la loro contesa due ore più tardi rispetto alle proprie abitudini: ossia alle 20.