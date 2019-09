“La stampa periodica del Molise dal 1820 al 1900”, Cotugno si complimenta con Giambattista Faralli

VENAFRO – «Complimenti a Giambattista Faralli per la pubblicazione di un’opera, “La stampa periodica del Molise dal 1820 al 1900”, che contribuisce a non far perdere la memoria di uno dei momenti più delicati del Risorgimento italiano. Un territorio, quello molisano, che abbiamo scoperto particolarmente vivace dal punto di vista editoriale, con periodici editi in diversi centri della nostra regione e che hanno contribuito alla discussione e all’analisi generale su un’Italia unita e su una nazione coesa. Grazie all’Iresmo, ai presidenti Rescigno e Pardini, unitamente all’Ordine dei Giornalisti, per aver dato enfasi a questa straordinaria collana di volumi».

Così Vincenzo Cotugno, assessore alla cultura della Regione Molise.