La Strana Coppia di Neil Simon al Teatro Savoia di Campobasso

Al Teatro Savoia di Campobasso l’8 dicembre va in scena “La Strana Coppia” di Neil Simon con Guidi e Ingrassia

CAMPOBASSO – La stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Savoia di Campobasso, promossa dalla Fondazione Molise Cultura con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Molise e della Provincia di Campobasso, propone un appuntamento imperdibile.

Lunedì 8 dicembre alle ore 21.00 andrà in scena “La Strana Coppia”, celebre commedia di Neil Simon, proposta in una nuova e brillante interpretazione da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia.

La pièce racconta la convivenza forzata tra Oscar Madison e Felix Ungar, due amici reduci da un divorzio e costretti a condividere un appartamento a New York. La loro incompatibilità caratteriale genera una sequenza irresistibile di gag ed equivoci: Oscar, disordinato e sopra le righe, incarna lo scapolo che sfoga nel caos le proprie inquietudini; Felix, meticoloso e ossessivo, è l’antitesi perfetta, maniaco dell’ordine e della precisione.

Il contrasto quotidiano tra i due protagonisti diventa una metafora universale sull’amicizia, sulle nevrosi post-separazione e sulle fragilità umane, rendendo questa commedia un classico sempre attuale.

Accanto ai due protagonisti, il cast è completato da Fabrizio Corucci, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto e Chiara Ruta. La regia porta la firma di Gianluca Guidi, mentre la produzione è affidata a Virginy – L’Isola Trovata.

I biglietti per i singoli spettacoli della stagione sono disponibili presso il Botteghino del Teatro in Piazza Pepe (dalle 17.00 alle 20.00), nei punti vendita accreditati Ciaotickets e online sul sito ufficiale.