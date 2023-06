L’amarezza di Mannarino: costretto a interrompere il concerto dopo cinque brani

CAMPOBASSO – L’amarezza è stata grande perché, in occasione della data zero del suo tour “Corde”, erano giunti in tanti a Campobasso sia da tutto il Molise sia dalle regioni limitrofi. Ma alla fine Mannarino, che ieri sera era la grande attrazione del Festival dei Misteri, è stato costretto ad interrompere (e successivamente annullare) il suo concerto dopo appena cinque canzoni, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città.

A un certo punto, infatti, una vera e propria bomba d’acqua ha iniziato a bagnare gli strumenti presenti sul palco, costringendo l’artista a tornare frettolosamente dietro le quinte. Inizialmente si pensava che Mannarino, magari attendendo che nel frattempo spiovesse, sarebbe potuto tornare in scena, ma il clima non ha fatto altro che peggiorare. E così si è resa inevitabile la “chiusura prematura” di quello che si stava prefigurando come un grande spettacolo.

“Corde è partito…. Grazie a tutti per ieri sera, debutto bagnato, comunque per noi è stato bellissimo… grazie all’organizzazione, a tutti quelli che hanno lavorato sotto la pioggia!”, scrive oggi l’artista romano in un post pubblicato sui suoi canali social e corredato da un video in cui spiega ai propri fans di aver fatto il possibile per poter riprendere il live, ma sfortunatamente non c’erano le adeguate condizioni di sicurezza. Pazienza, sarà per un’altra volta.