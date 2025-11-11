Larino: accordo tra Procura, GdF e Agenzia Entrate per contrasto ai reati fiscali

Firmato a Larino l’accordo tra Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Procura per rafforzare il contrasto all’evasione fiscale nel Molise

LARINO – Rafforzare il contrasto ai reati tributari nel territorio molisano: è questo l’obiettivo dell’accordo siglato oggi presso la Procura della Repubblica di Larino tra il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Molise, Gen. B. Danilo Petrucelli, il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Ing. Giovanni Battista Cantisani, e il Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Elvira Antonelli.

L’intesa prevede una stretta collaborazione tra le istituzioni coinvolte per individuare e reprimere i fenomeni più gravi di evasione fiscale, attraverso verifiche congiunte e condivisione di procedure operative. Un tavolo tecnico valuterà l’efficacia delle azioni e coordinerà le strategie di intervento.

L’accordo segue quello già firmato con la Procura di Campobasso e punta a garantire un raccordo costante tra controlli fiscali e indagini penali. Tra le misure previste, anche la ricognizione dei patrimoni degli indagati per consentire sequestri preventivi e il recupero dei proventi illeciti.