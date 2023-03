“L’autismo nell’arco di vita”, convegno a Campobasso il 30 marzo

CAMPOBASSO – Convegno ‘L’autismo nell’arco di vita. Bisogni e risorse nel territorio’, in programma giovedì 30 marzo 2023 alle ore 15 al Multisala Cinema Maestoso. Il centro “Io sono speciale” nasce dal bisogno del territorio molisano di dare una risposta concreta alle famiglie che vivono quotidianamente la realtà dell’ autismo. Il Disturbo dello spettro autistico è un disturbo con esordio in età evolutiva. Nel DMS 5 l’autismo è stato inquadrato con il termine “Disturbi dello spettro dell’autismo” per sottolineare l’ampia varietà sintoma – tologica (da forme gravi associate a disabilità intellettiva a forme molto lievi caratterizzate prevalentemente da un approccio relazionale immaturo per età).

Costantino Kniahynicki

Psichiatra, Psicoterapeuta, perfezionato in pedagogia medica,

Direttore Sanitario del centro “io sono speciale”, già responsabile psichiatra IRCCS Pozzilli (IS), Direttore SERT di Agnone (IS), Consulente Psichiatra del Carcere di Campobasso e di Isernia.

Felice Iasevoli

“Gestione Farmacologica nell’adulto autistico”

Professore associato di Psichiatria e direttore della scuola di specializzazione in psichiatria dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

Tatiana D’Ambrogio

“viaggio nella mente autistica”

Neuropsichiatra Infantile Dirigente medico presso la ASL 1

Abruzzo. Master in psicoterapia cognitiva età evolutiva. Formazione presso l’Istituto Superiore di Sanità sul trattamento nei Disturbi dello Spettro Autistico.

Paola Di franco

“Affettività e Sessualità nell’autismo”

Psicologa, Psicoterapeuta con esperienza ventennale nel campo dell’autismo. Attualmente componente del gruppo di progetto “Inclusione e Neurodiversità” dell’Ordine Psicologi della regione Campania, supervisore per enti del terzo settore e strutture riabilitative di servizi per l’autismo in età adolescenziale e adulta, e PTRI sostenuti dal budget di salute.

Chiara Tamburini

“Centro Autismo Età Evolutiva Regione

Marche: storia e prospettive future”

Psicologa, Psicoterapeuta, Analista del Comportamento certicata BCBA. UOC Neuropsichiatria Infantile- Centro Autismo Età Evolutiva Regione Marche, Azienda sanitaria

territoriale Pesaro Urbino Stabilimento Santa Croce di Fano.

Salvatore Vita

“Nuove Tecnologie per l’inclusione: stato dell’arte e prospettive future”

Psicologo, Psicoterapeuta Analista del Comportamento certicata BCBA. Specializzato presso il Florida Tech Institute in analisi del comportamento applicata. Attualmente referente della consulta giovani dell’Ordine Psicologi della regione Campania. Esperto nel trattamento di

disturbi dello spettro autistico con specicità sull’AAC e comportamenti problema severi, lavora come clinico supervisore presso il centro Io Sono Speciale e Neapolisanit. Lavora come clinico, formatore e progettista software per dispositivi dedicati all’educazione speciale presso la start-up Garage94.

Salvatore Maddalena

“Progetto io sono speciale”

Educatore, terapista ABA, amministratore del centro ambulatoriale per l’autismo “io sono speciale”.

• Supervisioni, valutazioni, programmazione e monitoraggio degli interventi

nell’ambito dell’analisi del comportamento applicata (ABA)all’autismo ed alle

disabilità comunicative, sociali e comportamentali, in maniera diretta ed indiretta;

• Trattamento psicoeducativo basato sui principi dell’ABA

• Valutazione funzionale attraverso gli strumenti VB-MAPP, ABLLS-R, AFLS, EFL.

• CAA e PECS con supporto informatizzato (LIAR)

• Valutazione e trattamento dei comportamenti problematici

• Valutazione e trattamento per la selettività alimentare

• Parent Training

• Utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento

• Logopedia

• Neuropsicomotricità